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В Швеции взлетела инфляция из-за Тэйлор Свифт

Из-за концертов популярной исполнительницы Тэйлор Свифт в Швеции взлетела инфляция, пишет Bloomberg.

Источник: AP 2023

Как сообщается, в связи с несколькими концертами в Швеции наблюдается наплыв иностранных туристов, а цены на проживание, одежду и еду взлетели небывалыми темпами. В общей сложности на 3 концерта Свифт в Швеции посетят около 18 тысяч зрителей.

Как сообщается, стоимость проживания в отелях за месяц выросла на 11% — такого роста не было в стране 5 лет.

В сообщении говорится, что из-за концертов Центральному банку Швеции пришлось смягчить денежно-кредитную политику, а банки снизили процентные ставки.

Ранее сообщалось, что и-за концертов Свифт в Шотландии выгнали из социального жилья бездомных, чтобы расселить туристов.