В Швеции взлетела инфляция из-за Тэйлор Свифт

Как сообщается, в связи с несколькими концертами в Швеции наблюдается наплыв иностранных туристов, а цены на проживание, одежду и еду взлетели небывалыми темпами. В общей сложности на 3 концерта Свифт в Швеции посетят около 18 тысяч зрителей.