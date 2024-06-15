В Швеции взлетела инфляция из-за Тэйлор Свифт

Как сообщается, в связи с несколькими концертами в Швеции наблюдается наплыв иностранных туристов, а цены на проживание, одежду и еду взлетели небывалыми темпами. В общей сложности на 3 концерта Свифт в Швеции посетят около 18 тысяч зрителей.
Как сообщается, стоимость проживания в отелях за месяц выросла на 11% — такого роста не было в стране 5 лет.
В сообщении говорится, что из-за концертов Центральному банку Швеции пришлось смягчить денежно-кредитную политику, а банки снизили процентные ставки.
Ранее сообщалось, что и-за концертов Свифт в Шотландии выгнали из социального жилья бездомных, чтобы расселить туристов.