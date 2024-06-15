Украина установила новый рекорд по импорту электричества из Европы

Украина из-за повреждения объектов генерации и недостатка собственного производства электроэнергии в июне более чем на треть увеличила ее импорт из европейских стран. При этом власти страны отмечали, что работают с западными партнерами над увеличением пропускной способности межгосударственных интерконнекторов.