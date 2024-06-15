Украина установила новый рекорд по импорту электричества из Европы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Новый рекорд суточного импорта электроэнергии из стран Европы ставит Украина. Как следует из данных национальной энергетической компании «Укрэнерго», на субботу запланирован импорт более чем 35 тыс. МВт в час.
Кроме этого, с утра Украина получает излишки электроэнергии из энергосистемы Польши. В субботу по всей стране действуют графики почасовых отключений электричества почти две трети суток — с 8:00 до 23:00.
Накануне Украина также побила рекорд по импорту, который держался на уровне 31 904 МВт в час.
Украина из-за повреждения объектов генерации и недостатка собственного производства электроэнергии в июне более чем на треть увеличила ее импорт из европейских стран. При этом власти страны отмечали, что работают с западными партнерами над увеличением пропускной способности межгосударственных интерконнекторов.
На Украине с мая практически ежедневно вводят графики потребления электроэнергии. По данным властей, страна лишилась 9 ГВт или 50% своих мощностей генерации. Уничтожены порядка 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации. Ситуацию усугубляет необходимостью планового ремонта энергоблоков атомных станций.