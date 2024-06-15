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Страны G7 при конфискации активов России могут лишиться $83 млрд

Конфискация странами G7 российских активов может стоить им почти $83 млрд — столько их инвестиций вложено в экономику России.

Источник: Reuters

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

Отмечается, что объём прямых инвестиций в экономику России членов «Большой семёрки» по итогам 2022 года составил $82,8 млрд.

Крупнейшим инвестором в экономику России была Великобритания — размер активов оценивался в $18,9 млрд. Далее следуют ФРГ (17,3 млрд), Франция (16,6 млрд) и Италия ($12,9 млрд). Вложения инвесторов США в российскую экономику составляли $9,6 млрд, японских — 4,6 млрд, канадских — 2,9 млрд.

13 июня премьер Италии Джорджа Мелони сообщила, что страны G7 достигли соглашения по предоставлению Киеву кредита в размере около $50 млрд, обеспеченного поступлениями от замороженных активов России.