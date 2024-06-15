«Руспродсоюз» исключил дефицит яблок на российском рынке

По словам эксперта, в России продолжается рост цен на яблоки как в оптовом, так и в розничном сегментах. «В числе причин роста — сезонный фактор (сокращение запасов российских яблок), снижение импортных поставок и высокий уровень цен на импортные яблоки, что в том числе связано с девальвацией рубля», — пояснил он.