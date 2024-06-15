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«Руспродсоюз» исключил дефицит яблок на российском рынке

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Дефицита яблок на российском рынке не будет, профильные министерства и ведомства прорабатывают вопрос увеличения предложения импорта для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Об этом ТАСС рассказал зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Источник: РИА "Новости"

«Дефицита яблок опасаться не стоит: профильные министерства и ведомства прорабатывают вопрос увеличения предложения импорта для полного обеспечения потребностей рынка», — сказал Леонов.

По словам эксперта, в России продолжается рост цен на яблоки как в оптовом, так и в розничном сегментах. «В числе причин роста — сезонный фактор (сокращение запасов российских яблок), снижение импортных поставок и высокий уровень цен на импортные яблоки, что в том числе связано с девальвацией рубля», — пояснил он.

По данным ассоциации, средние оптовые цены на яблоки на прошлой неделе находились на уровне 69,4 рублей/кг. За неделю они выросли на 3,6%, за месяц — на 16,8%, за год — на 46,4%.

В то же время розничные цены на яблоки на прошлой неделе составляли 149,3 рублей/кг. За неделю они выросли на 3,1%, за месяц — на 8%, за год — на 28%.

«Основное влияние на цену яблок в новом сезоне, скорее, окажет рост себестоимости в связи с курсовой динамикой, удорожанием средств защиты, удобрений, оборудования, рабочей силы и логистики поставок», — полагает эксперт.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз снизил прогноз урожая яблок в России в 2024 году с 1,8 млн до 1,5 млн тонн из-за заморозков и прорабатывает с дружественными странами поставки дополнительных объемов яблок.