Россиянам дали советы по покупке старого жилья под инвестиции

Брать жилье на первом этаже здания Семенюк не советует. «Первый этаж в старом фонде — неликвидная история. Лучше отказаться от такого приобретения даже по самой низкой цене. Срок продажи такой квартиры может растянуться на год, а то и больше», — пояснила аналитик. Планировка квартиры должна быть удобной и функциональной — покупатель предпочтет иметь кухню-гостиную и мастер-спальню с личным санузлом. Несущих стен должно быть как можно меньше, а мокрых точек — как можно больше. Интерьер следует адаптировать под современный дизайн. Квартира должна быть полностью укомплектована. «За это сегодня покупатели готовы переплачивать, а вот тратить свое время на ремонт не готовы. Зачастую парадная в таком доме находится в упадническом состоянии — и правильно будет произвести и ее ремонт за свой счет. Это существенно увеличит количество желающих приобрести вашу квартиру», — советует специалист.