О чем можно приврать в резюме

Единственное, что можно тут посоветовать — не увлекаться. Если вы действительно имеете представление об особенностях и тонкостях работы, приписать себе пару лишних месяцев — это не так уж и страшно. «Но вот если выбранной профессией вы владеете только лишь в теории, рисковать не стоит. Работодатель может “раскусить” вас при помощи всего нескольких вопросов», — говорит Юлия Санина