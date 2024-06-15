О чем можно приврать в резюме

Как показывает практика, кандидаты искажают сведения о себе по нескольким пунктам.
- Опыт работы
Одни находятся в замкнутом круге: опыта работы нет, а без него никуда не берут. Другие для солидности округляют свой стаж. Третьи «прикрывают» перерывы в работе.
Единственное, что можно тут посоветовать — не увлекаться. Если вы действительно имеете представление об особенностях и тонкостях работы, приписать себе пару лишних месяцев — это не так уж и страшно. «Но вот если выбранной профессией вы владеете только лишь в теории, рисковать не стоит. Работодатель может “раскусить” вас при помощи всего нескольких вопросов», — говорит Юлия Санина
- Владение иностранным языком
Частенько работодатель настаивает на том, чтобы сотрудники знали иностранный язык. Если должность такова, что знания придется применять постоянно, а вы с трудом освоили школьную программу, не стоит писать, что владеете языком в совершенстве. «Ваш обман будет настолько очевиден, насколько это вообще возможно», — подчеркивает эксперт.
Если же вы способны более-менее правильно изъясняться, писать и понимать прочитанное, а работа напрямую не связана с владением иностранным языком, можно попытаться приукрасить свои знания.
Однако на случай, если работодателю захочется проверить вас, заучите несколько текстов и повторите грамматику. И, конечно же, если получите работу, запишитесь на курсы иностранного языка, чтобы наверстать упущенные знания и не попасться на лжи в самый неожиданный момент. И даже если к вашим знаниям иностранного языка работодатель никогда не обратится, уроки не пройдут даром.
- Участие в громких и успешных проектах
У некоторых работников возникает соблазн приписать себе заслуги коллег с бывшей работы. Эксперт напоминает: такая ложь возможна только при условии, что вы действительно пристально наблюдали над работой коллег, вникали в тонкости и можете рассказать о своем участии так, как будто практически возглавляли проект. В иных случаях врать не стоит.
- Личные качества
Графа «О себе», по словам Саниной, до сих иногда заставляет задуматься соискателей. Указывать среди своих достоинств пунктуальность, если вы опаздываете везде и всюду, не стоит. Указывайте только те качества, которыми обладаете или те, наличие и отсутствие которых трудно проверить.
- Причина ухода с прежнего места работы
Многим захотелось бы скрыть причину, по которой пришлось покинуть предыдущее место работы. Если решение об увольнении приняли вы сами, можете сказать, что не видели перспектив для дальнейшего карьерного роста в предыдущей компании. Упомяните при этом, что с руководством и коллегами сохранили неплохие отношения.
«Если же вы были уволены из-за какой-либо конфликтной ситуации, лучше это вообще не афишировать», — отмечает специалист.
Слегка подчеркивать свои достоинства и маскировать недостатки в резюме можно и даже, пожалуй, нужно. Но не переборщите! «Лучше всего, если вы слегка подкорректируете факты своей биографии, а вот откровенной лжи следует избегать», — заключила Юлия Санина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева