Испания прекратила закупки российского металла в декабре 2023 года. В апреле 2024-го закупки возобновились. Испания экспортировала 21,3 тыс. тонн российских стали и железа на сумму €8 млн. Также страна в 1,5 раза увеличила закупки российского алюминия, до €13 млн, и в 1,9 раза нарастила ввоз титана, до €1,5 млн.
Испания спустя три месяца возобновила закупки железа и стали из России
По итогам апреля товарооборот России и Испании сократился на 14%, до €248 млн. Из них €177,2 млн пришлось на российских экспорт, €70,8 млн — на испанский. Испания также возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статслужбы.