Испания спустя три месяца возобновила закупки железа и стали из России

В апреле США и Великобритания запретили импорт российских алюминия, меди и никеля, а также торговлю ими на Чикагской товарной бирже и Лондонской бирже металлов (LME). На этом фоне снижались котировки акций «Норникеля» и «Русала». За апрель со складов LME выведено 195 тыс. т металла.