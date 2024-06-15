«Интерфакс»: лимит по IT-ипотеке закончится в июле, ВТБ уже приостановил выдачу

В ВТБ заявили, что ожидают решение правительства по дальнейшему финансированию IT-ипотеки. «После принятия соответствующих решений и выделения лимитов мы готовы оперативно возобновить работу по программе», — сообщил банк.
ВТБ продолжает принимать и рассматривать заявки. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, останутся в силе. Клиенты могут провести сделки по ранее утвержденным условиям. С начала действия IT-ипотеки — с мая 2022 года — банк выдал кредиты 15,9 тыс. клиентов, общий объем сделок превышает 154,5 млрд руб.
Правительство в апреле увеличило лимит по IT-ипотеке с 500 до 700 млрд руб. Выделенные дополнительно 200 млрд руб. распределены между 33 кредитными организациями пропорционально объему требований на основе поданных заявок. Минцифры сообщало о планах правительства увеличить лимит до 1 трлн руб. в 2024 году.