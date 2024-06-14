Володин: доля «недружественных» валют в расчетах снизилась в пять раз

«Как пример: более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах. В торговле между Россией и Китаем 95% всех операций проходят в рублях и юанях», — написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.
По словам спикера Госдумы, сейчас «все страны стали понимать», что США используют валюту «как инструмент политического давления». Он добавил, что альтернативу доллару ищет не только Россия, но и другие страны, в том числе входящие в БРИКС. Вячеслав Володин назвал американскую валюту токсичной, а дедолларизацию мира — неизбежной.
«Как мировая резервная валюта доллар себя дискредитировал», — подчеркнул глава Госдумы.
12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. В тот же день торговая площадка сообщила о прекращении с 13 июня торгов долларами и евро, а также инструментами, в расчетах которых они используются. 13 июня к санкциям США присоединилась Великобритания.
С 13 июня торги долларами и евро проходят на внебиржевом рынке. Банк России в этот же день впервые установил курсы доллара и евро без торгов на бирже. На 14 июня курс американской валюты установлен на отметке 88,20 ₽/$, курс евро — 94,83 ₽/€.