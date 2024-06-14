Володин: доля «недружественных» валют в расчетах снизилась в пять раз

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с марта 2022 года доля валют недружественных стран в расчетах России снизилась с 84,7% до 17,8%. Он добавил, что расчеты в рублях за этот период выросли в 3,5 раза, в дружественных валютах — почти в 15 раз.