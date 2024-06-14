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Во что опасно инвестировать в этом году

Инвестирование без знаний — это всегда более высокий уровень риска. Поэтому в любом случае в настоящее время «инвестиции по наитию» повышают риски для любого клиента. Но есть инструменты, которые несут разную степень риска в разное время, рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Источник: Freepik

По ее словам, есть ряд активов, которые несут высокие риски. Первое — криптовалюта.

«И часто без знаний люди начинают инвестировать именно в этот актив и быстро теряют деньги. В нашей стране это вообще нерегулируемая сфера, что еще больше повышает риски», — указывает эксперт.

Помимо этого, существует ряд мошеннических схем, куда идут граждане за быстрой выгодой.

Если предлагается очень высокий процент по инвестициям — более 50−60%, то, скорее всего, это мошенники, предупреждает Ермилова. И здесь надо быть осторожным и не попадаться на такие схемы.

Если инвестор — новичок, то, например, акции молодых компаний могут быть рисковыми для него инструментом без наличия знаний.

Поэтому экономист советует обратить внимание на более консервативные инструменты — вклады, драгоценные металлы, облигации и акции крупных компаний.

Однако в любом случае надо иметь четко разработанную инвестиционную стратегию и действовать, придерживаясь ее.

«Эта стратегия разрабатывается самостоятельно при получении определенных знаний по инвестированию после обучения у специалистов, либо с привлечением специалиста-финансиста, финансового консультанта к разработке стратегии», — отметила экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева