Во что опасно инвестировать в этом году

По ее словам, есть ряд активов, которые несут высокие риски. Первое — криптовалюта.
Помимо этого, существует ряд мошеннических схем, куда идут граждане за быстрой выгодой.
Если предлагается очень высокий процент по инвестициям — более 50−60%, то, скорее всего, это мошенники, предупреждает Ермилова. И здесь надо быть осторожным и не попадаться на такие схемы.
Если инвестор — новичок, то, например, акции молодых компаний могут быть рисковыми для него инструментом без наличия знаний.
Поэтому экономист советует обратить внимание на более консервативные инструменты — вклады, драгоценные металлы, облигации и акции крупных компаний.
Однако в любом случае надо иметь четко разработанную инвестиционную стратегию и действовать, придерживаясь ее.
«Эта стратегия разрабатывается самостоятельно при получении определенных знаний по инвестированию после обучения у специалистов, либо с привлечением специалиста-финансиста, финансового консультанта к разработке стратегии», — отметила экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева