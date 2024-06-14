Во что опасно инвестировать в этом году

Инвестирование без знаний — это всегда более высокий уровень риска. Поэтому в любом случае в настоящее время «инвестиции по наитию» повышают риски для любого клиента. Но есть инструменты, которые несут разную степень риска в разное время, рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.