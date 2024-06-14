В состоянии бума: почему объемы IPO в России бьют рекорды

— По примеру одной компании, производящей алкогольные напитки, можно сказать, что именно бешеные ставки по облигациям и кредитам заставили ее выйти на фондовый рынок, чтобы получить финансирование для инвестпрограммы и дальнейшего расширения. И в большинстве случаев именно так и происходит. Другие кейсы — это когда собственники хотят распродать часть акций и получить за них живые деньги, что в целом тоже нормально, особенно с учетом особенностей времени — инструментов для инвестиций становится всё меньше, поэтому желающие вложить свои сбережения идут на рынок, — заметил Кричевский.