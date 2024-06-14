В состоянии бума: почему объемы IPO в России бьют рекорды

Год за полгода
2023-й был очень неплохим для IPO в России. Если за весь 2022 год случилось только одно размещение, то в прошлом их было семь — сразу на сумму в 40 млрд рублей, причем почти все они произошли в последнем квартале.
Тогда аналитики ожидали, что в 2024-м рост продолжится и объем привлечений может увеличиться в полтора раза. Однако этот прогноз оказался консервативным: активность компаний по привлечению средств в капитал на публичном рынке побила рекорд 2023 года за неполные шесть месяцев. С января по середину июня на биржу вышли восемь компаний, привлекшие в общей сложности почти 58 млрд рублей.
Вышедшие на рынок фирмы представляют самые разные направления бизнеса: от IT до микрофинансов. Практически все IPO были удачными: книга заявок была успешно подписана, в некоторых случаях, например с МТС-банком, переподписана в пять раз. Цены на акции в первый день торгов у большинства новичков росли, у некоторых достаточно существенно. Падения если и были, то незначительные. Крупнейшим IPO стало размещение ГК «Элемент» в мае, привлекшее 15 млрд руб.
Долгое время слово IPO было экзотикой для российского рынка — нечто, имеющее отношение скорее к иностранным биржам. Но времена изменились. Последние несколько лет произошел эпический по масштабам рост активности частных инвесторов. На данный момент на Мосбирже зарегистрировали брокерские счета более 30 млн розничных игроков — около трети экономически активного населения страны. В атмосфере биржевого ажиотажа размещать акции стало гораздо легче.
Спасибо дедолларизации
Более того, жесткая денежно-кредитная политика Центробанка вместо того, чтобы охладить активность на рынке акций, косвенно ему, напротив, поспособствовала. Как отметил финансовый эксперт, автор просветительского проекта «Экономизм» Алексей Кричевский, между бумом IPO и высокими ставками есть прямая зависимость.
— По примеру одной компании, производящей алкогольные напитки, можно сказать, что именно бешеные ставки по облигациям и кредитам заставили ее выйти на фондовый рынок, чтобы получить финансирование для инвестпрограммы и дальнейшего расширения. И в большинстве случаев именно так и происходит. Другие кейсы — это когда собственники хотят распродать часть акций и получить за них живые деньги, что в целом тоже нормально, особенно с учетом особенностей времени — инструментов для инвестиций становится всё меньше, поэтому желающие вложить свои сбережения идут на рынок, — заметил Кричевский.
Как подчеркнул эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Виталий Манжос, рыночные процентные ставки кредитования находятся на некомфортном уровне. Для ряда предприятий с невысокой рентабельностью кредиты стали недоступны.
По словам собеседника, другим фактором, положительно повлиявшим на рынок, стал спрос российских инвесторов на акции перспективных растущих компаний. Это объективно обусловлено процессом дедолларизации и радикальным сокращением привычного выбора доступных инвестиционных инструментов.
— Во-вторых, уже можно говорить о том, что в России заработал классический механизм капитализации долей в компаниях через размещение их акций на бирже. Теперь собственники могут продавать небольшие пакеты акций и при этом сохранять контроль над своими предприятиями, — сказал Манжос.
Аналитики предрекают, что дальше рост будет только усиливаться, поскольку все перечисленные факторы работают как прежде.
— Пока ключевая ставка остается высокой (предпосылок для ее снижения сейчас нет), а также есть спрос со стороны инвесторов (экономические данные показывают рост), компании будут заинтересованы в привлечении средств через IPO, — констатировал инвестиционный аналитик СК «Росгосстрах Жизнь» Александр Журавлев.
Он добавил, что инвесторы, имеющие несколько фаворитов в своих портфелях и нарастившие значительную долю, с удовольствием рассмотрят новые размещения для диверсификации. Кроме того, есть группа инвесторов, которые находятся в деньгах и ждут возможности вложиться в привлекательный актив по выгодной цене.
Кроме того, в условиях санкций текущая рыночная конъюнктура подталкивает компании к изменению и адаптации под новые реалии.
— Санкции побуждают искать новые пути финансирования и снижать зависимость от зарубежных рынков. Компании привлекают капитал для реализации стратегических планов, расширения бизнеса, внедрения новых технологий. Для всех этих задач IPO — удобный и эффективный инструмент. А еще одним стимулом для выхода на рынок может стать уверенность бизнеса в восстановлении экономики, — комментирует Журавлев.
Еще одной причиной может стать уверенность в экономическом восстановлении. Улучшение макроэкономических показателей, рост ВВП и жесткая денежно-кредитная политика с упором на снижение инфляции дают компаниям дополнительную уверенность и стимулируют выход на рынок.
Общая сумма размещения по итогам года может оказаться в диапазоне 100−150 млрд руб (в 1,8—2,5 раза больше прежних прогнозов), а общее количество новых эмитентов не менее 20, прогнозирует управляющий директор по рынкам акционерного капитала ФГ «Финам» Леонид Павликов.
Всё те же лица
Наиболее часто встречающиеся компании на бирже — это финтех или IT-холдинги, спрос на продукты которых растет как минимум в арифметической прогрессии из-за проблем с иностранным программным обеспечением, отмечает Алексей Кричевский.
— Но де-факто нужно смотреть на финансовые показатели выходящих на рынок компаний и их перспективы в нишах, а потом уже принимать решение о покупке, — добавляет эксперт. — Учитывая, что вход в IPO — это все-таки больше спекулятивная история, есть большие риски не то чтобы не получить желаемую доходность — в краткосрочной перспективе можно уйти в минус.
Александр Журавлев замечает: исходя из практики, львиную долю аллокаций забирают частные инвесторы, так как доля физлиц в объеме торгов акциями превышает 70%.
Поэтому на успех в первую очередь влияют открытость и прозрачность компании. По словам Виталия Манжоса, с учетом традиционной сырьевой направленности российской экономики можно было бы предполагать возможность успешного массового размещения акций добывающих предприятий.
— Однако опыт двух предыдущих лет указывает на то, что IPO в основном проводят представители финансовой отрасли, потребительского сектора и IT-индустрии. Стоит обратить внимание на негативную динамику акций CarMoney (СТГ) и «Займер» после размещения. Кроме того, бумаги Мосгорломбарда также не демонстрируют сильного прироста стоимости. В связи с этим можно говорить о том, что бумаги небанковских депозитно-кредитных организаций менее перспективны для проведения новых IPO. Они могут не встретить достаточного спроса со стороны инвесторов, — указал Манжос.
В свою очередь, Леонид Павликов допустил рост активности компаний из аграрно-промышленного комплекса, вдобавок к привычным на бирже IT-игрокам.