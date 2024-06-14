В АКОРТ оценили последствия прекращения импорта в Россию вин из Европы

«Резкая блокировка доступа европейских вин на полки может ухудшить ситуацию для российских покупателей. Заградительные пошлины оправданы, если рынок насыщен качественной альтернативой, а для этого нужно время», — сказал Караваев.
Он указал, что торговые сети сейчас активно расширяют поставки вина из таких стран, как Чили, Аргентина, ЮАР, Армения, Азербайджан, Грузия, Сербия. «Мы ожидаем, что спрос продолжит планомерно смещаться в сторону российского вина и продукции дружественных стран», — добавил собеседник агентства.
АКОРТ поддерживает стимулирование потребления российского вина — Караваев отметил, что его доля в продажах «уже сейчас внушительна». В частности, торговые сети проводят акции для продвижения отечественной продукции. Однако, продолжил он, станет ли популярность российского вина долгосрочным трендом, будет сильно зависеть не только от доступности, но и качества продукции.
«И с этой точки зрения, и в вопросе насыщения рынка в масштабах всей страны введение заградительных пошлин может не иметь эффекта. Учитывая высокие акцизы, резкий рост пошлин де-факто закроет доступ на полку винам из Франции, Италии, Испании, Австрии, Германии. При этом они занимают порядка трети объема импортной винной продукции. Их роль особенно значима в нижней и средней ценовой категориях», — сказал Караваев.
В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая тогда пост вице-премьера РФ, заявила, что правительство России рассмотрит предложение АВВР (Ассоциации виноградарей и виноделов России) об установлении ввозной пошлины для вин из стран НАТО в 200% — в рамках подкомиссии Министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию.
Об онлайн-торговле алкогольной продукцией
Сейчас в России онлайн-продажа алкоголя запрещена, при этом на протяжении многих лет обсуждается тема возможности реализации алкогольной продукции через интернет. В частности, в разные годы рассматривались различные проекты экспериментов по онлайн-продажам тех или иных видов алкоголя, однако до практической реализации эти идеи не дошли.
АКОРТ ранее выступала против разрешения интернет-торговли алкоголем в России. В интервью Караваев сообщил, что свою позицию ассоциация не меняла: объединение видит серьезные риски такой инициативы при отсутствии видимых плюсов.
«Есть масса нерешенных вопросов, которые касаются процесса заказа, покупки, лицензирования продаж алкоголя через интернет. Нет четкого механизма контроля продукции, соблюдения закона о запрете продаж алкоголя несовершеннолетним — список можно продолжать», — сказал председатель президиума ассоциации.
При этом, продолжил он, исследования показывают: значимого обеления категории и поступления дополнительных доходов в бюджет не произойдет. Одновременно могут возникнуть лазейки для недобросовестных предпринимателей.
«В отличие от традиционной офлайн-розницы, где контроль продукции отлажен на всех этапах, в интернет-среде для торговли алкоголем пока нет безрисковых решений», — заключил Караваев.
Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.