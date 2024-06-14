В АКОРТ оценили последствия прекращения импорта в Россию вин из Европы

«И с этой точки зрения, и в вопросе насыщения рынка в масштабах всей страны введение заградительных пошлин может не иметь эффекта. Учитывая высокие акцизы, резкий рост пошлин де-факто закроет доступ на полку винам из Франции, Италии, Испании, Австрии, Германии. При этом они занимают порядка трети объема импортной винной продукции. Их роль особенно значима в нижней и средней ценовой категориях», — сказал Караваев.