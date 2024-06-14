Страны G7 хотят ужесточить контроль над потолком цен на российскую нефть

Среди мер, которые планируют принять страны, ужесточение контроля над потолком цен на российскую нефть, что включает в себя борьбу с использованием Россией «теневого судоходства» для обхода санкций. Кроме того, G7 хотят ограничить доступ РФ к товарам и услугам, от которых зависит реализация ее энергопроектов, и поспособствовать снижению доходов России от торговли металлами.