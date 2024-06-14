СМИ: Coca-Cola вновь регистрирует товарные знаки в России

В конце мая, как следует из базы Роспатента, компания Starbucks Corporation подала заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Позднее новыми владельцами бизнеса стали российские предприниматели, в том же 2022 году они запустили на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.