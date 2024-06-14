Самые щедрые: кто из банков заплатит дивиденды россиянам

Российские кредитные учреждения в январе-апреле увеличили чистую прибыль на 8,9%, до 1,2 триллиона рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из банковского обзора ЦБ РФ.
В апреле зампредседателя Банка России Ольга Полякова допустила рост чистой прибыли банков по итогам 2024 года до рекордного уровня 2023 года в 3,3 триллиона рублей, «либо немногим более».
По прогнозу рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», чистая прибыль банков по итогам 2024 года составит 3,1−3,5 триллиона рублей.
Самые щедрые
Среди ведущих российских банков самые значительные дивиденды платит «Сбер», напомнил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По итогам 2023 года они могут составить 33,3 рубля на акцию каждого типа. Согласно его оценке, «это соответствует весьма неплохой для столь крупной “голубой фишки” доходности 10,5%».
Аналитик считает, что ВТБ в ближайший год вряд ли сможет выплатить дивиденды из-за по-прежнему слабой капитальной позиции, а «ТКС Холдинг» (ядром является «Тинькофф Банк», переименованный недавно в рамках процедуры ребрендинга в «Т-Банк»), вероятно, возобновит дивидендные выплаты только в следующем году в связи с находящейся в процессе осуществления сделкой по поглощению Росбанка.
Из менее крупных представителей сектора Додонов выделил банк «Санкт-Петербург», дивидендные выплаты которого в ближайшие 12 месяцев могут составить 31 рубль на обыкновенную акцию, с доходностью 8,9%.
«На мой взгляд, из-за более длительного, чем ожидалось, периода высоких процентных ставок в стране, дальнейших мер ЦБ по охлаждению розничного кредитования, а также вероятного роста стоимости риска во втором полугодии, прежде всего в корпоративном сегменте, российские банки вряд ли в этом году смогут повторить рекорд 2023 года по прибыли», — подчеркнул аналитик. Тем не менее, по его оценке, прибыль сектора имеет неплохие шансы второй год подряд превысить отметку в три триллиона рублей. Поэтому интерес к банковским акциям будет сохраняться.
На перспективу
Додонов считает, что из российских банков по-прежнему интересны акции «Сбера», крупнейшего банка в стране. Благодаря своему лидирующему положению в секторе и эффективной бизнес-модели ведущий кредитор РФ весьма уверенно смотрится в финансовом плане, несмотря на более сложную операционную среду, и, как ожидается, продолжит показывать положительную динамику по прибыли в текущем и следующем годах.
«При этом прочная капитальная позиция позволит ему и далее наращивать дивидендные выплаты. Целевая цена для обыкновенных и привилегированных акций “Сбера” — 348,5 рубля, рейтинг — “Покупать”», — сказал он.
«Для долгосрочных инвестиций я бы также обратил внимание на акции ВТБ», — отметил Додонов. Это второй по размеру активов банк в стране. Начало 2024 года для ВТБ ожидаемо оказалось не самым благоприятным, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики в РФ привело к снижению показателя чистой процентной маржи и ослаблению чистого процентного дохода. В результате чистая прибыль банка в январе-апреле снизилась на 2,4% до 203,4 миллиарда рублей.
В то же время качество активов ВТБ остается стабильным, а показатели достаточности капитала превышают регуляторные минимумы, напомнил аналитик. При этом руководство ВТБ недавно повысило прогноз по прибыли в 2024 году до 500 миллиардов рублей (против рекордных 432 миллиардов рублей в 2023 году) и не исключает возможности выплаты дивидендов по итогам уже текущего года.
Ранее ВТБ представил стратегию развития до 2026 года, в которой основной упор делается на расширении розницы и экспансии в регионы. Финансовые цели предусматривают рост годовой чистой прибыли банка в полтора раза за три года, до 650 миллиардов рублей в 2026 году, с рентабельностью капитала 20%. «В связи с этим я рассчитываю на постепенную положительную переоценку акций банка, которые по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам по отношению к российским и зарубежным аналогам. Целевая цена для акций ВТБ — 0,033 рубля, рейтинг — “Покупать”, — заявил Додонов.
По мнению экономиста, управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского, банковский сектор сейчас на фоне других выглядит предпочтительнее. Высокие процентные ставки продолжают привлекать вкладчиков на различные сберегательные продукты.
«Несмотря на начинающую сказываться усталость от конкуренции на фоне падения классических биржевых продуктов — в первую очередь, акций — борьба за российского вкладчика продолжается», — отметил он.
Среди лидеров банковского сектора эксперт выделил Сбербанк, банк «Санкт-Петербург», банк «Кузнецкий», а также недавно вышедший на IPO «МТС Банк».
«Сейчас на рынке происходит ситуационная коррекция на фоне окончания выплат налогового периода и укрепления доллара на мировых рынках, но эти эмитенты остаются в поле нашего зрения», — пояснил Рожанковский.
Кроме того, по его мнению, интересные перспективы имеет также Совкомбанк, где после недавнего IPO происходят значительные структурные апгрейды, которые должны привести к формированию полноценного отдела рыночного казначейства и управления инвестициями, а также сопровождение эмитентов для биржевых размещений — в первую очередь, облигационных.
«Пока этот эффект еще не успел отразиться на финансовых результатах, но все указывает на то, что в нынешних условиях банк сможет показать о опережающие цифры и, как следствие, высокий уровень дивидендов уже в этом году», — прогнозирует экономист.
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