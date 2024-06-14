Самые щедрые: кто из банков заплатит дивиденды россиянам

«На мой взгляд, из-за более длительного, чем ожидалось, периода высоких процентных ставок в стране, дальнейших мер ЦБ по охлаждению розничного кредитования, а также вероятного роста стоимости риска во втором полугодии, прежде всего в корпоративном сегменте, российские банки вряд ли в этом году смогут повторить рекорд 2023 года по прибыли», — подчеркнул аналитик. Тем не менее, по его оценке, прибыль сектора имеет неплохие шансы второй год подряд превысить отметку в три триллиона рублей. Поэтому интерес к банковским акциям будет сохраняться.