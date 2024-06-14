Росстат рассказал об изменении цен на продукты

Капуста, по данным статистического ведомства, в период с 4 по 10 июня подешевела в России на 3,8%, цены на помидоры также снизились на 3%. При этом плодоовощная продукция в целом за указанный период подорожала на 0,7%.
Выросли цены на свеклу — на 3,1%, яблоки — на 2,2%, лук репчатый — на 1,2%, морковь — на 1,1%. Снизились цены на маргарин и крупу гречневую (-0,3%), баранину (-0,2%), свинину, творог, муку пшеничную и вермишель (-0,1%).
«За период с 4 по 10 июня 2024 года цены изменились: на сахар-песок и хлеб ржаной +0,5%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания и хлеб пшеничный +0,4%, рыбу мороженую, масло сливочное, консервы мясные и овощные для детского питания, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,3%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, пшено и печенье +0,2%, сметану, чай черный и водку +0,1%», — говорится в документе.