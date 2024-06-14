Российский рынок показал локальную силу, но среднесрочное давление сохраняется

Индексы Мосбиржи и РТС накануне после сильной просадки в начале дня смогли отвоевать все потери и выросли на 0,1% и 1,2% соответственно. Рублевый индикатор удержался выше 3000 пунктов и стремился к сопротивлению 3190 пунктов, при преодолении которого можно ожидать движения в район 3300 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС вернулся выше 1130 пунктов, также сумев удержать психологически важный уровень 1000 пунктов.

В четверг ЦБ РФ опубликовал официальные курсы доллара и евро на пятницу на уровне 88,208 ₽ и 94,8324 ₽ соответственно. Юань накануне на фоне возросших валютных рисков на Мосбирже падал к рублю до минимума с июня 2023 года (11,84 ₽), а к завершению дня почти не изменял позиций, вернувшись в район 12,20 ₽

В начале торгового дня российский фондовый рынок может перейти в стадию консолидации, ожидая поступления новых сигналов. Сегодняшняя сессия, вероятно, покажет как минимум краткосрочный настрой участников и их желание продолжать коррекционные покупки после новых санкций. Вчерашний день скорее показал локальную силу рынка, что, впрочем, не отменяет среднесрочный медвежий тренд, который актуален ниже сопротивления 3300 пунктов по индексу Мосбиржи. После завершения основной сессии в РФ выйдут данные по потребительской инфляции страны за май, которые могут подтвердить обозначенную самим ЦБ вероятность повышения процентной ставки еще на 1−2%, что негативно для настроений в акциях. Лидеры Большой семерки в ходе саммита при этом договорились об использовании прибыли от российских активов для помощи Украине.