Россияне рассказали, что они ценят в дебетовых картах

В большей степени данным критериям соответствует Тинькофф банк. Сбер же лидирует по количеству и удобству расположения офисов и банкоматов, но получает нарекания за достаточно большое количество рекламных (спам) звонков и сообщений.
Половина пользователей всех банков (49%) отмечает, что не готова платить за пользование дебетовой расчетной картой.
Четверть респондентов (25%) отметили, что готовы платить от 101 до 500 рублей за годовое обслуживание карты.
К наиболее значимым характеристикам дебетовых расчетных карт пользователи относят^
— возможность беспроцентных переводов (как внутри одного банка, так и между банками-партнерами),
— стоимость обслуживания карт и наличие системы быстрых платежей, которая позволяет совершать переводы без комиссии.
Бренды и карты
Опрос показал, что больше всего россиян знакомы со Сбером: он стал лидером как по спонтанному (95% опрошенных), так и по подсказанному знанию (98%). Он также лидирует по первому упоминанию респондентами.
Высокий уровень знания с подсказкой отмечается у ВТБ (86%), Тинькофф (84%) и Альфа-Банка (82%). Спонтанно назвали эти финансовые организации более половины опрошенных.
«Сбер также лидирует по пользованию продуктами среди россиян. 69% опрошенных отметили, что регулярно пользуются продуктами Сбера. Картами Тинокофф Банка пользуются 20% россиян, дебетовыми картами ВТБ — 13%, а картами Альфа-Банка — 10%», — отметили в Роскачстве.
Исследование потребительских предпочтений затронуло системно значимые банки. В нем приняли участие 1 500 человек из городов РФ с населением от 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 70 лет, которые пользуются дебетовыми картами системно значимых банков.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».