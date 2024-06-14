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Призрачные вакансии: обман на рынке труда США

Американский рынок труда — важный индикатор инфляции. Его «перегретость» стала одной из причин, по которым ФРС провела серию повышения процентных ставок и удерживает их на высоких значениях. Одно из исследований ставит под сомнение истинность этой ситуации, связывая её с систематическими манипуляциями.

Источник: Paul Hanaoka/CC0

Как сообщает издание The Epoch Times, есть исследование, которое ставит под сомнение истинность этой «горячей» ситуации, связывая её с систематическими манипуляциями.

Исследование показывает, что многие компании в США публикуют фиктивные вакансии в Интернете для того, чтобы искусственно создать видимость деловой активности, мотивировать своих сотрудников и формировать базу потенциальных работников, но при этом не планируют реальные наймы в ближайшем будущем.

Эта практика получила название «размещение фиктивных вакансий». Такие «мертвые души» занимают до 43% всех онлайн-объявлений о работе в различных секторах экономики.

Опрос компании Clarify Capital, проведенный среди более 1000 менеджеров по подбору персонала, раскрывает, что треть работодателей прибегают к публикации таких «призрачных» вакансий, чтобы давить на перегруженных сотрудников, демонстрируя им, что их можно заменить более послушными кадрами.

Это явление вызывает разочарование как у соискателей, так и у работодателей. По данным Indeed, на получение реального предложения о работе может уходить до восьми недель, включая составление резюме, рассмотрение заявок и несколько этапов собеседований.

В итоге соискатели тратят значительное время и усилия на попытки устроиться в компании, которые на самом деле не проводят набор сотрудников. По данным HH-компании Insight Global, 55% американцев заявили, что они «полностью выгорели» от процесса поиска работы.

Виктория Воропаева

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».