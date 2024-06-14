Призрачные вакансии: обман на рынке труда США

Американский рынок труда — важный индикатор инфляции. Его «перегретость» стала одной из причин, по которым ФРС провела серию повышения процентных ставок и удерживает их на высоких значениях. Одно из исследований ставит под сомнение истинность этой ситуации, связывая её с систематическими манипуляциями.