Призрачные вакансии: обман на рынке труда США

Как сообщает издание The Epoch Times, есть исследование, которое ставит под сомнение истинность этой «горячей» ситуации, связывая её с систематическими манипуляциями.
Исследование показывает, что многие компании в США публикуют фиктивные вакансии в Интернете для того, чтобы искусственно создать видимость деловой активности, мотивировать своих сотрудников и формировать базу потенциальных работников, но при этом не планируют реальные наймы в ближайшем будущем.
Эта практика получила название «размещение фиктивных вакансий». Такие «мертвые души» занимают до 43% всех онлайн-объявлений о работе в различных секторах экономики.
Опрос компании Clarify Capital, проведенный среди более 1000 менеджеров по подбору персонала, раскрывает, что треть работодателей прибегают к публикации таких «призрачных» вакансий, чтобы давить на перегруженных сотрудников, демонстрируя им, что их можно заменить более послушными кадрами.
Это явление вызывает разочарование как у соискателей, так и у работодателей. По данным Indeed, на получение реального предложения о работе может уходить до восьми недель, включая составление резюме, рассмотрение заявок и несколько этапов собеседований.
В итоге соискатели тратят значительное время и усилия на попытки устроиться в компании, которые на самом деле не проводят набор сотрудников. По данным HH-компании Insight Global, 55% американцев заявили, что они «полностью выгорели» от процесса поиска работы.
Виктория Воропаева
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».