Плата за присоединение домов к электросетям изменится с июля

Увеличение стоимости, как отмечают в Комиссии РСПП по жилищной политике, связано с вступлением в силу двух документов. В марте приказом Минэнерго утверждены укрупненные нормативы цен на техприсоединение к электросетям, а с июля перестанут действовать положения закона «Об электроэнергетике», которыми не допускалось внесение в расчет платы за подключение расходов на реконструкцию центров питания и усиление сетей. По мнению экспертов, совокупность этих изменений приведет минимум к двукратному увеличению стоимости подключения и негативно отразится на строительстве жилья.
С июля абсолютно все затраты, которые несут сетевые организации, будут в полном объеме перевыставляться на заявителя, отмечает директор управления по Государственно-частному партнерству ГК «КОРТРОС» Довран Гарагозов. По его мнению, заявитель будет вынужден оплачивать не только новое строительство, но и реконструкцию существующих сетей, в том числе улучшение надежности, качества этих сетей.
По мнению Минэнерго, нововведения, напротив, могут снизить затраты застройщиков. Сейчас, указал на заседании Комиссии РСПП по жилищной политике руководитель Департамента развития электро- и теплоэнергетики ФГБУ «РЭА» Минэнерго Александр Коротенко, для подключения новостройки сетевые организации зачастую вынуждены ставить еще одну подстанцию или же тянуть «последнюю милю» от дальнего центра питания. С июля у них появится возможность подключения здания, сделав реконструкцию ближнего центра питания и включив эти затраты в плату за подключение. Иногда это может быть дешевле, отметил Коротенко.
У Минстроя новые нормы вызывают некоторую озабоченность, отметила замдиректора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры ведомства Ольга Дашкова, однако лучше разбираться на конкретных примерах — посмотреть, как они будут работать, когда какому-либо застройщику выставят конкретное предложение по оплате техприсоединения.
Еще один волнующий застройщиков момент — невозможность с их стороны повлиять на решения сетевых организаций, отметили на заседании. Есть даже множество примеров, когда сетевым организациям выданы по несколько предписаний ФАС, есть решения судов — но сетевики их не исполняют. В ряде регионов, отметил Гарагозов, например, в Свердловской, Смоленской областях, на Камчатке уже сейчас сетевые организации пытаются воспользоваться нормой, которая вступит в силу лишь с июля, и выставляют застройщикам максимальные счета за присоединение. По его мнению, нужно ввести для нарушителей оборотные штрафы, сейчас за это предусмотрена лишь дисквалификация, которая не пугает сетевиков.
Представитель Минэнерго отметил, что при введении подобных штрафов логичнее было бы рассчитывать их, исходя из платы за техприсоединение, а также учитывать тяжесть проступка. Например, несправедливо было бы штрафовать сетевую организацию, если она стала нарушителем по объективным причинам — например, затянула подключение из-за банкротства подрядчика или долгих переговоров о прокладке сетей через лес.