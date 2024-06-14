Плата за присоединение домов к электросетям изменится с июля

Еще один волнующий застройщиков момент — невозможность с их стороны повлиять на решения сетевых организаций, отметили на заседании. Есть даже множество примеров, когда сетевым организациям выданы по несколько предписаний ФАС, есть решения судов — но сетевики их не исполняют. В ряде регионов, отметил Гарагозов, например, в Свердловской, Смоленской областях, на Камчатке уже сейчас сетевые организации пытаются воспользоваться нормой, которая вступит в силу лишь с июля, и выставляют застройщикам максимальные счета за присоединение. По его мнению, нужно ввести для нарушителей оборотные штрафы, сейчас за это предусмотрена лишь дисквалификация, которая не пугает сетевиков.