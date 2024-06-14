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На сколько лет странам хватит запасов природного газа

Потребление газа в мире постоянно растёт. Зарубежные эксперты рассчитали, что мировых запасов природного газа при текущем уровне потребления хватит на 50 или 60 лет. На сколько лет хватит газа конкретной стране, добывающей это ценное энергетическое сырье, зависит от объемов запасов, добычи, потребления внутри страны и экспорта газа. Об этом Финансам Mail.ru рассказала Светлана Сазанова, доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления.

Источник: Reuters

Россия обладает самыми большими запасами природного газа в мире. По данным на 2023 год, на долю нашей страны приходилось почти четверть 24,3% мировых запасов, Это 48 938 млрд. куб.метров.

В пятёрку лидеров по запасам газа входят также Иран, Катар, Туркмения и США.

При этом Соединенные Штаты располагают всего четвертью от российских запасов природного газа — 12 958 млрд.куб.м., указала экономист.

Китай в рейтинге стран, располагающих запасами газа, находится на 13-м месте (2987 млрд.куб.м.).

Лидером по добыче газа являются США, которые ежегодно производят 978 млрд.куб.м. и 90% потребляют внутри страны.

На втором месте — Россия с добычей 618 млрд.куб.м., две трети из которых потребляется самой российской экономикой, а одна треть — экспортируется.

В настоящее время Россия является страной-лидером по экспорту газа, на втором месте — США, их экспорт составляет две трети от российского.

«Учитывая, что запасы газа США составляют всего четверть от российских запасов, а потребляет страна вдвое больше, чем Россия, можно сделать вывод, что США хватит газа на 40−50 лет, а России — на 90−100 лет», — полагает эксперт.

Кроме того, в России существуют резервы газовых месторождений в арктической зоне, в Сибири и на Дальнем Востоке.

А вот быстрее всего газ закончится в Барбадосе, ведь его запасы составляют всего 0,0001% от общемировых.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»