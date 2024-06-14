На сколько лет странам хватит запасов природного газа

Потребление газа в мире постоянно растёт. Зарубежные эксперты рассчитали, что мировых запасов природного газа при текущем уровне потребления хватит на 50 или 60 лет. На сколько лет хватит газа конкретной стране, добывающей это ценное энергетическое сырье, зависит от объемов запасов, добычи, потребления внутри страны и экспорта газа. Об этом Финансам Mail.ru рассказала Светлана Сазанова, доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления.