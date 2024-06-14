На сколько лет странам хватит запасов природного газа

Россия обладает самыми большими запасами природного газа в мире. По данным на 2023 год, на долю нашей страны приходилось почти четверть 24,3% мировых запасов, Это 48 938 млрд. куб.метров.
В пятёрку лидеров по запасам газа входят также Иран, Катар, Туркмения и США.
При этом Соединенные Штаты располагают всего четвертью от российских запасов природного газа — 12 958 млрд.куб.м., указала экономист.
Китай в рейтинге стран, располагающих запасами газа, находится на 13-м месте (2987 млрд.куб.м.).
Лидером по добыче газа являются США, которые ежегодно производят 978 млрд.куб.м. и 90% потребляют внутри страны.
На втором месте — Россия с добычей 618 млрд.куб.м., две трети из которых потребляется самой российской экономикой, а одна треть — экспортируется.
В настоящее время Россия является страной-лидером по экспорту газа, на втором месте — США, их экспорт составляет две трети от российского.
«Учитывая, что запасы газа США составляют всего четверть от российских запасов, а потребляет страна вдвое больше, чем Россия, можно сделать вывод, что США хватит газа на 40−50 лет, а России — на 90−100 лет», — полагает эксперт.
Кроме того, в России существуют резервы газовых месторождений в арктической зоне, в Сибири и на Дальнем Востоке.
А вот быстрее всего газ закончится в Барбадосе, ведь его запасы составляют всего 0,0001% от общемировых.
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