Минтруд утвердил методические рекомендации по трудоустройству несовершеннолетних

Рекомендации подготовлены во исполнение пункта 4 Плана мероприятий по реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Рекомендации разработаны Минтрудом совместно с депутатами, профсоюзами и общественными организациями.
Документ содержит рекомендации по трудоустройству, подготовленные на основе действующих норм законодательства. Перечень профессий, которые рекомендуется предлагать для трудоустройства подростков. А также ограничения, которые действуют при трудоустройстве сотрудников младше 18 лет.
Регионы могут самостоятельно корректировать этот перечень, рекомендуя своим работодателям принимать несовершеннолетних на специальности, включенные в перечень. А также использовать выпущенные методические рекомендации для организации работы служб занятости и оказания ими помощи в трудоустройстве подростков.
«Мы прекрасно понимаем необходимость трудовой адаптации подростков, их желание заработать. Однако мы против вывода несовершеннолетних на вредные производства. Ну и, конечно, работа не должна мешать учебе», — подчеркнула руководитель Департамента Аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного движения Александра Шубина.