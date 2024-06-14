Минтруд утвердил методические рекомендации по трудоустройству несовершеннолетних

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало и выпустило Методические рекомендации исполнительным органам субъектов РФ и работодателям по организации трудовой деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Об этом сообщается на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).