«Лента» потянулась за деньгами: каковы шансы компании взыскать заблокированные активы с Citibank

Есть ли шансы у ритейлера вернуть замороженные платежи? Адвокат, партнер коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Николай Чернов уверен, что арбитражный суд встанет на сторону компании: "Это достаточно распространенная практика в последние несколько лет. При этом российские суды толкуют действующее законодательство в таких ситуациях достаточно расширительно.
Так что такие иски удовлетворяются как к иностранным банкам в случае, если у них здесь есть имущество, так и к их российским «дочкам». При этом российские суды говорят, что задолженность между дочерней и материнской компанией может быть урегулирована в рамках внутригрупповых отношений. Судя по всему, деньги могли быть отправлены из российского банка и заблокироваться уже в иностранной компании Citigroup. Вполне возможно, что «дочка» займет позицию, что не совершала никаких неправомерных действий, выполнила свои обязательства, при этом платеж не прошел из-за объективных обстоятельств, то есть введение законодательного запрета уже в другой юрисдикции.
Однако суд, скорее всего, будет очень скептически настроен к таким доводам именно из-за уже сложившейся практики. Так что все будет зависеть от состава активов Ситибанка, поскольку уже были выиграны аналогичные иски. Если активов не хватит, значит, будет вводиться процедура банкротства".
В 2023 году международная структура Citibank уже становилась ответчиком по делу о задолженности по страхованию рисков при выдаче кредитов иностранным заемщикам. Тогда иск на $24 млн подал Совкомбанк из-за заморозки своих средств. Ввиду санкций российская кредитная организация не могла обратиться в суд по местонахождению американского Citibank, поэтому вторым ответчиком выступила российская «дочка» компании. Московский суд требование о взыскании полностью удовлетворил.
Шансы ритейлера отсудить деньги именно у российского подразделения банка достаточно высоки, считает партнер BKHK law firm Роман Хаминский. По его словам, другие компании, чьи переводы оказались заморожены, могут также последовать примеру «Ленты»: «Ключевым фактором здесь является следующий момент. “Лента” имеет отношение к Алексею Мордашову, который в феврале 2022-го попал под санкции ЕС. Судя по информации СМИ, платежи были сделаны в марте того же года. И если дочерняя структура Citibank в России приняла к исполнению платежи уже после попадания в черный список бенефициара компании, то эти деньги можно как раз истребовать в России.
Конечно, Ситибанк может говорить, что введение санкций — это форс-мажор, и они не успели все проверить и Российская Федерация не признает иностранные ограничения, а мы действуем в РФ. Но введение санкций не должно являться форс-мажором, потому что все об этом знали. Нам на практике известны подобные кейсы, когда у многих российских структур, работающих на международных рынках, подвисли средства. Так что это решение будет определяющим: если удастся с российской «дочки» истребовать эти средства, то другие компании последуют этому примеру. Это станет прецедентном кейсом".
Ранее похожий иск к международному Citibank и его гонгонгскому подразделению подал Росбанк. Третьей стороной в деле участвовала и российская «дочка» компании. Арбитражный суд также удовлетворил требование взыскать с ответчика убытки на сумму около 95 млн гонконгских долларов.