«Лента» потянулась за деньгами: каковы шансы компании взыскать заблокированные активы с Citibank

Так что такие иски удовлетворяются как к иностранным банкам в случае, если у них здесь есть имущество, так и к их российским «дочкам». При этом российские суды говорят, что задолженность между дочерней и материнской компанией может быть урегулирована в рамках внутригрупповых отношений. Судя по всему, деньги могли быть отправлены из российского банка и заблокироваться уже в иностранной компании Citigroup. Вполне возможно, что «дочка» займет позицию, что не совершала никаких неправомерных действий, выполнила свои обязательства, при этом платеж не прошел из-за объективных обстоятельств, то есть введение законодательного запрета уже в другой юрисдикции.