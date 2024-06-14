Казахстан ввел запрет на вывоз сахара

«В летний период отмечается рост потребления сахара на внутреннем рынке, как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей. В этой связи, временный запрет на вывоз сахара введен в целях обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта», — поясняется в сообщении.