Казахстан ввел запрет на вывоз сахара

«Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 июня 2024 года… До 31 августа 2024 года введен временный запрет на вывоз сахара с территории страны, в том числе в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Приказ вступил в силу с 14 июня 2024 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В минсельхозе уточнили, что запрет не распространяется на международный транзит сахара через территорию Казахстана, в том числе перемещение сахара с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого участника ЕАЭС через республику.
«В летний период отмечается рост потребления сахара на внутреннем рынке, как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей. В этой связи, временный запрет на вывоз сахара введен в целях обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта», — поясняется в сообщении.
Сообщается, что в стране имеется достаточный запас сахара для обеспечения спроса потребителей до наступления нового урожая сахарной свеклы. В минсельхозе также добавили, что сахарные заводы ввозят тростниковый сырец для производства сахара, а министерство продолжается прием заявок на беспошлинный ввоз сахара-сырца для промышленной переработки.
В рамках Евразийской экономической комиссии для Казахстана на текущий год согласована квота на беспошлинный ввоз сахара-сырца в объеме 300 тысяч тонн.