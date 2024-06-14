Кабмин поддержал законопроект о реестре и требованиях для грузовых перевозчиков

Отметим, что законопроект на эту тему Москвичев уже вносил, однако потом отозвал и теперь представил вместе с коллегой новую версию, которая сопровождается официальным отзывом.
Как отмечают авторы в пояснительной записке, более 60 процентов перевозок грузов осуществляется фактически по «серым» схемам. В случае вывода сектора из теневого сектора налоги с доходов от перевозки грузов, по их расчетам, могут ежегодно составить порядка 450 млрд рублей.
Законопроект направлен на легализацию рынка. В числе прочего, документ устанавливает квалификационные требования к грузоперевозчикам для допуска на рынок. В единый реестр предлагается включать сведения о транспортных компаниях и о принадлежащих им транспортных средствах, имеющих технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн.
Предусмотрено также право перевозчика включения в реестр сведений о перевозимых им грузах, границ территорий, в пределах которых осуществляются перевозки, максимальной страховой суммы и так далее.
В соответствии с законопроектом право осуществления коммерческих перевозок предлагается предоставлять со дня регистрации в электронном реестре уведомлений о перевозке грузов уведомления о начале деятельности. Формировать электронный реестр предполагается на единой национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог».
Законопроект направлен на обеспечение справедливых рыночных условий для добросовестных участников транспортного рынка, защиту интересов потребителей транспортных услуг, повышение уровня их качества и безопасности.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом прилагаемых замечаний, которые не носят концептуального характера.
Так, в кабмине обратили внимание на то, что в проекте предлагается установить требование к финансовой состоятельности грузоперевозчика. Таковая должна подтверждаться отсутствием недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам. «Вместе с тем отсутствие только лишь недоимки по налогам и сборам не может свидетельствовать о финансовой состоятельности (несостоятельности) грузоперевозчика», — говорится в отзыве.
Следует также проработать вопрос о предъявлении к грузоперевозчикам требования об отсутствии неуплаченных штрафов, назначенных за конкретные правонарушения, рекомендуют в правительстве. Необходимо, среди прочего, уточнить механизм обжалования решения об исключении из указанного реестра сведений о юридическом лице, проработать вопрос об актуализации сведений о транспорте.
С учетом срока введения в эксплуатацию платформы «ГосЛог» дату вступления федерального закона в силу целесообразно установить не ранее 1 сентября 2025 года, отметил также кабмин.