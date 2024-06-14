Кабмин поддержал законопроект о реестре и требованиях для грузовых перевозчиков

Так, в кабмине обратили внимание на то, что в проекте предлагается установить требование к финансовой состоятельности грузоперевозчика. Таковая должна подтверждаться отсутствием недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам. «Вместе с тем отсутствие только лишь недоимки по налогам и сборам не может свидетельствовать о финансовой состоятельности (несостоятельности) грузоперевозчика», — говорится в отзыве.