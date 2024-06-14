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Группа СУЭК продала все портовые активы

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая угледобывающая компания в России, продала все свои активы. Они перешли в пользу структур, находящихся под контролем бывшего менеджмента логистического подразделения компании.

Источник: Reuters

«Полный выход СУЭК из портового бизнеса позволит компании сконцентрироваться на ключевом для нее направлении по добыче угля», — передает сообщение пресс-службы СУЭК ТАСС.

СУЭК была основана в 2001 году, штаб-квартира в Москве с подразделениями в регионах. За 20 лет развития стала одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира и ведущим производителем угля в России. Компания входит в пятерку ведущих поставщиков угля на мировой угольный рынок.

Ранее источники «Ъ» сообщали, что энергохолдинг «Интер РАО» (MOEX: IRAO) готовит новую сделку в машиностроительном секторе. Компания находится на продвинутой стадии переговоров по покупке производителя электродвигателей, генераторов и трансформаторов для электроэнергетики «Элсиб», контролируемого СУЭК.