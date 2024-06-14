Группа СУЭК продала все портовые активы

СУЭК была основана в 2001 году, штаб-квартира в Москве с подразделениями в регионах. За 20 лет развития стала одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира и ведущим производителем угля в России. Компания входит в пятерку ведущих поставщиков угля на мировой угольный рынок.