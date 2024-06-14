Эксперт отметил дефицит полимеров на российском рынке вторсырья

«Сегодня, безусловно, одной из фракций, которая является дефицитной, являются полимеры, к большому сожалению, есть большая потребность в этой фракции. Очень мало очищенной фракции, она всегда с примесями органических отходов, поэтому это сегодня номер один», — сказал Абдурахимов.