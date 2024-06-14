Эксперт отметил дефицит полимеров на российском рынке вторсырья

«Сегодня, безусловно, одной из фракций, которая является дефицитной, являются полимеры, к большому сожалению, есть большая потребность в этой фракции. Очень мало очищенной фракции, она всегда с примесями органических отходов, поэтому это сегодня номер один», — сказал Абдурахимов.
По его словам, стекло и алюминий сегодня менее востребованы на рынке, чем пластик. «Порой проще купить новую тару, чем использовать стеклобой», — добавил эксперт.
В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.