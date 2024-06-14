Девелопер «Самолет» не будет выплачивать дивиденды за 2023 год

На ПМЭФ-2024 застройщик заключил сразу несколько контрактов с регионами. По итогам этих соглашений, в ближайшие годы объем инвестиций «Самолета» в жилую застройку на территории Ростова-на-Дону составит более чем 101 млрд рублей, в Томской области — 97,3 млрд рублей. В Забайкалье девелопер планирует вложить 50 млрд рублей в строительство с комплексным развитием прилегающих к жилью территорий.