Девелопер «Самолет» не будет выплачивать дивиденды за 2023 год

В сообщении от 14 июня девелопер сообщает, что его акционеры решили не распределять прибыль по итогам 2023 года и не производить выплату дивидендов.
Следует отметить, что за 2022 год финальные дивиденды также не были выплачены.
Последние выплаты акционеры получили по итогам первого квартала 2022 года в размере 41 рубля на акцию (суммарно распределив 2,5 млрд рублей) и по итогам первого полугодия (также по 41 рублю на бумагу).
Вместо дивидендов компания проводила программу обратного выкупа акций (buyback) с мая по декабрь 2022 года. Программа buyback продолжается и в 2024 году.
Группа компаний «Самолет» является одним из лидеров по объему текущего строительства в России. Крупнейшие акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков. С осени 2020 года акции «Самолета» торгуются на Московской Бирже.
На ПМЭФ-2024 застройщик заключил сразу несколько контрактов с регионами. По итогам этих соглашений, в ближайшие годы объем инвестиций «Самолета» в жилую застройку на территории Ростова-на-Дону составит более чем 101 млрд рублей, в Томской области — 97,3 млрд рублей. В Забайкалье девелопер планирует вложить 50 млрд рублей в строительство с комплексным развитием прилегающих к жилью территорий.
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Виктория Воропаева