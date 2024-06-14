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Цены на бензин продолжают расти

Недельный рост биржевых цен на Аи-95 составил 4,01%, на Аи-92 — 3,72%, сообщает агентство Interfax.

Источник: Reuters

Согласно последним данным с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), оптовые цены на бензин продолжают демонстрировать рост.

За неделю с 10 по 14 июня стоимость бензина Премиум-95 увеличилась на 4,01%, достигнув 55 194 рублей за тонну.

Цена на Регуляр-92 поднялась на 3,72%, составив 49 125 рублей за тонну. Эти цифры отображают ситуацию на рынке по состоянию на пятницу по сравнению с началом недели. Стоимость указана согласно национальному индексу.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева