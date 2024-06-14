Цены на бензин продолжают расти

Согласно последним данным с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), оптовые цены на бензин продолжают демонстрировать рост.
За неделю с 10 по 14 июня стоимость бензина Премиум-95 увеличилась на 4,01%, достигнув 55 194 рублей за тонну.
Цена на Регуляр-92 поднялась на 3,72%, составив 49 125 рублей за тонну. Эти цифры отображают ситуацию на рынке по состоянию на пятницу по сравнению с началом недели. Стоимость указана согласно национальному индексу.
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Виктория Воропаева