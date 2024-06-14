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ЦБ раскрыл, как НПФ будут управлять конфликтами интересов по новым правилам

С 1 января 2025 года негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начнут активно выявлять конфликты интересов и управлять ими. Банк России подготовил норматив, который будет регулировать этот процесс.

Источник: РИА "Новости"

Меры направлены на улучшение защиты прав клиентов НПФ, отмечает регулятор в своем телеграм-канале. Если фонды допускают возникновение конфликта интересов, они обязаны удостовериться, что это не нарушает права клиентов и уведомить их об этом.

Новый документ определяет конкретные правила и ситуации, при которых могут возникнуть конфликты интересов, такие как покупка ценных бумаг аффилированных компаний или сделки со связанными лицами.

НПФ обязаны будут вести тщательный учет всей информации о конфликтах интересов.

Эти требования согласованы с существующими нормами регулирования конфликтов интересов для профессиональных участников и управляющих компаний, усиливая защиту прав клиентов.

Подробнее ознакомиться с проектом указания можно на сайте Банка России. Замечания и предложения принимаются до 28 июня.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева