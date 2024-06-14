ЦБ раскрыл, как НПФ будут управлять конфликтами интересов по новым правилам

Меры направлены на улучшение защиты прав клиентов НПФ, отмечает регулятор в своем телеграм-канале. Если фонды допускают возникновение конфликта интересов, они обязаны удостовериться, что это не нарушает права клиентов и уведомить их об этом.
Новый документ определяет конкретные правила и ситуации, при которых могут возникнуть конфликты интересов, такие как покупка ценных бумаг аффилированных компаний или сделки со связанными лицами.
Эти требования согласованы с существующими нормами регулирования конфликтов интересов для профессиональных участников и управляющих компаний, усиливая защиту прав клиентов.
Подробнее ознакомиться с проектом указания можно на сайте Банка России. Замечания и предложения принимаются до 28 июня.
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Виктория Воропаева