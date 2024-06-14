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Bloomberg: ФРГ пытается предотвратить введение тарифов на электромобили из КНР

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Германии пытается предотвратить вступление в силу новых тарифов Европейского союза (ЕС) на китайские электромобили или хотя бы смягчить их в случае неудачи. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По их словам, Берлин оптимистично настроен по поводу достижения договоренностей между Евросоюзом и Китаем в случае проведения прямых переговоров. Немецкие чиновники также считают, что у Германии есть и другие союзники в ЕС, которые выступают против введения тарифов, сообщили источники.

Агентство пояснило, что ФРГ опасается серьезных последствий для немецких автопроизводителей, в том числе Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG и BMW AG, которые в значительной степени зависят от поставок из Китая.

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек планирует на следующей неделе отправиться в Китай для обсуждения этого вопроса с китайскими чиновниками, отмечает Bloomberg.

13 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что страна выступает против введения Евросоюзом повышенных тарифов на импорт электромобилей и других товаров из Китая.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия намерена ввести дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 25%, несмотря на то, что этот шаг может привести к началу торговой войны с Пекином. По сведениям издания, за этот шаг выступают Франция и Испания, в то время как Германия, Швеция и Венгрия его не одобряют, опасаясь ответных мер со стороны Китая. Правительство Венгрии поощряет создание на своей территории автозаводов по выпуску электромобилей и аккумуляторов для электрокаров крупных китайских компаний.