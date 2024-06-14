Bloomberg: ФРГ пытается предотвратить введение тарифов на электромобили из КНР

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Еврокомиссия намерена ввести дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 25%, несмотря на то, что этот шаг может привести к началу торговой войны с Пекином. По сведениям издания, за этот шаг выступают Франция и Испания, в то время как Германия, Швеция и Венгрия его не одобряют, опасаясь ответных мер со стороны Китая. Правительство Венгрии поощряет создание на своей территории автозаводов по выпуску электромобилей и аккумуляторов для электрокаров крупных китайских компаний.