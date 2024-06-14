Банки Киргизии возобновили работу с системами денежных переводов из России

«Восстановлена работа следующих систем денежных переводов, отправка и получение — Astrasend, “Юнистрим”, Contact, “Золотая корона”», — сообщает РСК-банк, который занимает одну из лидирующих позиций на финансовом рынке республики.
О возобновлении операций с рублями и системой «Юнистрим» сообщил также банк «Компаньон». «В приложении “Компаньон” доступны исходящие и входящие переводы в рублях», — заверили в банке.
13 июня сразу 8 киргизских банков объявили о приостановлении проведения операций с российскими системами денежных переводов и конвертацией рублей в другие валюты. В тот же день Нацбанк республики признал, что изменения на «финансовых рынках стран — основных торговых партнеров Кыргызской Республики будут иметь ограниченное воздействие на внутренний валютный рынок». В то же время в главном финансовом регуляторе заверили, что обладают большим запасом механизмов регулирования валютного рынка.
Впервые банки Киргизии заявили о прекращении работы с картами «Мир» в ноябре 2022 года, в апреле 2024 года из-за угрозы санкций со стороны США Межбанковский процессинговый центр республики объявил о прекращении обслуживания российских карт. Тем не менее, в настоящее время картами «Мир» по-прежнему можно расплатиться в некоторых супермаркетах, магазинах, кафе и ресторанах Киргизии.
Из-за введенных западными странами санкций против Мосбиржи 13 июня в Киргизии значительно, в среднем примерно на 35%, снизился обменный курс рубля. Однако уже к вечеру ситуация с курсом российской валюты вернулась практически к прежним значениям.