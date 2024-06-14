Банки Киргизии возобновили работу с системами денежных переводов из России

13 июня сразу 8 киргизских банков объявили о приостановлении проведения операций с российскими системами денежных переводов и конвертацией рублей в другие валюты. В тот же день Нацбанк республики признал, что изменения на «финансовых рынках стран — основных торговых партнеров Кыргызской Республики будут иметь ограниченное воздействие на внутренний валютный рынок». В то же время в главном финансовом регуляторе заверили, что обладают большим запасом механизмов регулирования валютного рынка.