Банк Японии пообещал сократить влияние на процентные ставки

Япония была последней на сегодня страной, где удерживалось отрицательное значение ключевой ставки. Происходило это начиная с февраля 2016 года. В 2007 году японский ЦБ повысил ставку до 0,5 процента, а затем начиная с октября 2008 года стал снижать ее, постепенно доведя до минус 0,1 процента. Таким образом в Японии годами боролись с низкой инфляцией, но в течение последнего года индекс потребительских цен без учета энергоносителей и продуктов питания стал в стране выше двух процентов.