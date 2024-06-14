Apple обогнала Microsoft и вернула титул самой дорогой компании в мире

За последние три дня капитализация компании Apple увеличилась примерно на 11%, или на $323,9 млрд, а бумаги выросли до новых максимумов. Рост в акциях производителя iPhone начался после того, как компания представила новые функции искусственного интеллекта в своих продуктах на ежегодной конференции WWDC 2024. В частности, компания представила новую платформу искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, а также объявила о партнерстве с разработчиком ChatGPT — компанией OpenAI.