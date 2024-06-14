Apple обогнала Microsoft и вернула титул самой дорогой компании в мире

Apple обогнала Microsoft по рыночной стоимости и вернулась на первое место среди самых дорогих компаний мира. Акции Apple по итогам торгов на NASDAQ в четверг, 13 июня, выросли на 0,55%, до $214,24. При этом акции Microsoft выросли на 0,12%, до $441,58. В результате капитализация компании Apple по итогам торгов составила $3,285 трлн, а рыночная стоимость Microsoft — $3,282 трлн.
Apple возглавляет рейтинг самых дорогих публичных компаний мира впервые с января 2024 года, подсчитал Bloomberg. Ранее на этой неделе Apple опускалась на третье место, уступив второе место NVIDIA.
За последние три дня капитализация компании Apple увеличилась примерно на 11%, или на $323,9 млрд, а бумаги выросли до новых максимумов. Рост в акциях производителя iPhone начался после того, как компания представила новые функции искусственного интеллекта в своих продуктах на ежегодной конференции WWDC 2024. В частности, компания представила новую платформу искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, а также объявила о партнерстве с разработчиком ChatGPT — компанией OpenAI.
Презентация Apple на WWDC усилила надежды инвесторов на более высокий спрос на следующее поколение iPhone, что поспособствует возвращению финансовых показателей компании к росту. Во втором финансовом квартале выручка Apple упала на 4,3%, что стало пятым снижением за последние шесть кварталов.
По мнению аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза, представленные обновления, в том числе Apple Intelligence, открывают большие возможности для компании. По его оценкам, около 270 млн iPhone не обновлялись до более свежей версии за последние четыре года. «По нашим оценкам, более 15% устройств Apple обновятся до iPhone 16, поскольку Apple Intelligence — это потрясающее приложение, которое многие ждали», — рассказал Айвз.
Акции Apple в 2024 году подорожали примерно на 12%, в то время как котировки Microsoft прибавили около 16%. Рыночная стоимость NVIDIA, которая на прошлой неделе ненадолго обогнала Apple по капитализации, в этом году выросла на 154%.