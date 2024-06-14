Акции «Аэрофлота» подорожали до максимума с середины февраля 2022 года

На этой неделе «Аэрофлот» опубликовал сильные операционные результаты за май: перевозки выросли на 22,3% по сравнению с прошлым годом — до 4,6 млн пассажиров, отметили аналитики банка «Синара». Пассажирооборот увеличился на 27,1%, а занятость пассажирских кресел — на 3 п.п., до 86,4%. На внутренних линиях этот показатель достиг 89,5% (+3 п.п.). Эксперты «Синары» позитивно оценили результаты, однако предупредили, что если исходить из цели компании по перевозкам на 2024 год, в оставшиеся до конца года месяцы темп роста перевозок снизится до 6,6% год к году.