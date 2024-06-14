Акции «Аэрофлота» подорожали до максимума с середины февраля 2022 года

Акции «Аэрофлота» подорожали на 2,73% и поднялись до уровня ₽60,94, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:19 мск. В предыдущий раз на этом уровне бумаги авиакомпании торговались 10 февраля 2022 года.
Акции авиаперевозчика стали лидером роста в составе индекса Мосбиржи. Всего с начала июня котировки выросли на 10,4%.
На этой неделе «Аэрофлот» опубликовал сильные операционные результаты за май: перевозки выросли на 22,3% по сравнению с прошлым годом — до 4,6 млн пассажиров, отметили аналитики банка «Синара». Пассажирооборот увеличился на 27,1%, а занятость пассажирских кресел — на 3 п.п., до 86,4%. На внутренних линиях этот показатель достиг 89,5% (+3 п.п.). Эксперты «Синары» позитивно оценили результаты, однако предупредили, что если исходить из цели компании по перевозкам на 2024 год, в оставшиеся до конца года месяцы темп роста перевозок снизится до 6,6% год к году.
«Аэрофлот» продолжает наращивать темпы перевозок, и драйвером роста остаются внутренние линии на фоне повышенного интереса к внутреннему туризму, отметили в Промсвязьбанке. Аналитики ожидают, что компания покажет положительный финансовый результат в текущем году, чему особенно способствует рост цен на авиабилеты при сохранении повышенной загрузки кресел и увеличении доходов населения.
При этом в ПСБ отметили высокую зависимость финансового состояния «Аэрофлота» от макроэкономической и геополитической конъюнктуры. Важную роль продолжают играть факторы страхового и лизингового урегулирования, компенсации затрат на топливо и курсовой переоценки. В условиях повышенной загрузки долгосрочные перспективы роста будут обусловлены также сроками и качеством исполнения контрактов на поставку новых самолетов «Ростехом»: обсуждается поставка 339 самолетов МС-21 до 2030 года.
В «БКС Мир инвестиций» также позитивно оценили данные компании по пассажирам и пассажирообороту. Однако ключевой фактор для маржинальности бизнеса «Аэрофлота» — средняя цена билета, и эксперты полагают, что резкого роста маржинальности сейчас ждать не стоит из-за внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к внутренним ценам на авиабилеты. «У нас пока негативный взгляд на бумагу», — сообщили в «БКС Мир инвестиций». Целевая цена по акциям составляет ₽43.
В ПСБ пока сохранили целевой уровень по акциям «Аэрофлота» на уровне ₽60 за бумагу в перспективе года, учитывая дальнейший рост операционных показателей при существующих макроэкономических рисках.
Виджет со ссылкой на страницу сборки портфеля.
Группа «Аэрофлот» — крупнейший авиаперевозчик России по пассажиропотоку и пассажирообороту и одна из крупнейших в Европе и в мире. В состав группы входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа», а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
Парк группы «Аэрофлот» по состоянию на конец 2023 года насчитывал 349 воздушных судов. В прошлом году авиакомпании группы перевезли 47,3 млн пассажиров, а доля на российском рынке авиаперевозок составила 38,5%. Группа работает в ключевых сегментах рынка: от бюджетных перевозок до продукта высокого уровня и премиального предложения в бизнес-классе.