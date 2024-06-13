Юань. Упал, отжался

В понедельник курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12 рублей.
Курс юаня упал на 3,13%, опустившись до отметки 11,843 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи на 11:02 мск. В предыдущий раз ниже 12 рублей за юань торговался почти год назад, 29 июня 2023 года. На 11:08 мск падение замедлилось до 1,77%, курс юаня скорректировался до 12,0085 рубля.
По словам экономиста, теперь юань занимает доминирующую позицию — как на биржевых, так и на внебиржевых торгах с рублем.
И пока российский валютный рынок адаптируется к новым условиям, происходит приток новых участников, в связи с чем может наблюдаться высокая курсовая волатильность.
«В дальнейшем биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар и станет ориентиром для участников рынка», — прогнозирует Бадалов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева