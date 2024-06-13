Юань. Упал, отжался

На фоне введения санкций против инфраструктуры Мосбиржи в четверг, 13 июня, курс рубля смог даже укрепиться против основных валют. В частности, рубль укрепился по отношению к юаню впервые с июня 2023. Почему так произошло и что будет дальше — рассказал Финансам Mail.ru финансист Лазарь Бадалов.