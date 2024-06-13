«Ведомости»: российские вузы подняли цены на обучение на 4,5−20%

«Ведомости» анализировали стоимость не всех направлений обучения, а самые популярные по версии Минобрнауки. В этот список, например, входят информационные системы и технологии, экономика, менеджмент, информатика и вычислительная техника, юриспруденция, лингвистика, журналистика.
Средняя стоимость обучения в МФТИ в следующем учебном году составит около 560 тыс. руб. Цена обучения на программе «прикладная математика и физика» в МФТИ выросла с 389 тыс. до 467 тыс. руб. «информатика и вычислительная техника» — с 432 тыс. до 519 тыс. руб., «ядерная физика и технологии» — с 504 тыс. до 605 тыс. руб. Представитель пресс-службы вуза объяснил, что МФТИ повышает стоимость обучения на программах уже несколько лет, чтобы уравнять коммерческую стоимость обучения с затратами на подготовку студентов. По словам представителя вуза, в вузе учится сравнительно небольшое количество студентов, самостоятельно компенсирующих расходы на свое образование (около 15%).
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) повысил стоимость обучения от 4,5 до 13% по отдельным программам. Стоимость обучения на программе «журналистика» выросла с 634 тыс. до 662 тыс. руб., «международные отношения» — с 655 тыс. до 740 тыс. руб., «юриспруденция» — с 625 тыс. до 710 тыс. руб.
На 8−10% цену на программы бакалавриата и специалитета поднял и Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Сильнее всего подорожали программы «прикладная математика» и «математика и компьютерные технологии».
Программы в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) подорожали в пределах 4,5%. Обучение в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Национальном исследовательском Томском политехническом университете (ТГУ) выросло на 6,5%. Московский государственный университет и МИФИ еще не объявляли стоимость учебных программ в этом году. Приемная кампания стартует 20 июня.