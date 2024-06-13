«Ведомости»: российские вузы подняли цены на обучение на 4,5−20%

Средняя стоимость обучения в МФТИ в следующем учебном году составит около 560 тыс. руб. Цена обучения на программе «прикладная математика и физика» в МФТИ выросла с 389 тыс. до 467 тыс. руб. «информатика и вычислительная техника» — с 432 тыс. до 519 тыс. руб., «ядерная физика и технологии» — с 504 тыс. до 605 тыс. руб. Представитель пресс-службы вуза объяснил, что МФТИ повышает стоимость обучения на программах уже несколько лет, чтобы уравнять коммерческую стоимость обучения с затратами на подготовку студентов. По словам представителя вуза, в вузе учится сравнительно небольшое количество студентов, самостоятельно компенсирующих расходы на свое образование (около 15%).