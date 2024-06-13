В Узбекистане допустили дальнейшее снижение потока трудовых мигрантов в Россию

«На сегодняшний день Узбекистан переживает строительный бум и, естественно, у нас заработная плата сравнялась с некоторыми объектами в Российской Федерации… Поэтому в данной ситуации может быть тенденция оттока наших граждан (отправляющихся.— “Ъ”) в Российскую Федерацию», — сказал господин Рузиев в рамках видеомоста, посвященного вопросам трудовой миграции (цитата по «РИА Новости»).
По словам Алишера Рузиева, на некоторых крупных строительных объектах в Узбекистане рабочие строительных специальностей сегодня получают около $500−600 ежемесячно. «Соответственно, ехать в Российскую Федерацию за такой заработной платой уже невыгодно», — добавил он.
Начальник отдела агентства по внешней трудовой Узбекистана также сообщил, что за последние два года ведомство существенно расширило географию трудоустройства граждан за рубежом, в частности, за счет спроса на рабочую силу в Европе.
В начале июня пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что за последние восемь лет число трудовых мигрантов в России сократилось с 4−6 млн до 1 млн. Аналогичную цифру назвал и президент Владимир Путин во время визита в Узбекистан в конце мая. Он отметил, что Россия ценит тот вклад, который мигранты вносят в развитие экономики, и делает все необходимое, чтобы обеспечить им достойные условия труда.