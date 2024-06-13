В Узбекистане допустили дальнейшее снижение потока трудовых мигрантов в Россию

В начале июня пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что за последние восемь лет число трудовых мигрантов в России сократилось с 4−6 млн до 1 млн. Аналогичную цифру назвал и президент Владимир Путин во время визита в Узбекистан в конце мая. Он отметил, что Россия ценит тот вклад, который мигранты вносят в развитие экономики, и делает все необходимое, чтобы обеспечить им достойные условия труда.