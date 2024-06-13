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В России в 2025 году появятся ГОСТы для маркетплейсов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Разработка семейства ГОСТов для работы маркетплейсов начинается в России, принять их планируется уже в следующем году, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

Источник: © РИА Новости

«В техническом комитете по стандартизации ритейла, который ведет Роскачество, будет разработано семейство стандартов по работе маркетплейсов. Мы будем стандартизировать их работу с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), поставщиками. В этом смысле такой инструмент, как стандартизация, в серьезной степени может улучшить качество работы маркетплейсов, и что очень важно — снизить их конфликты с поставщиками и контрагентами, а также улучшить качество их работы с потребителями», — сообщил он.

Протасов уточнил, что разработка начинается сейчас, «а планы по принятию семейства ГОСТов установлены на 2025 год». Он также подчеркнул, что Роскачество поддерживает идею о государственном регулировании работы маркетплейсов.

До этого президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал агентству о том, что депутаты в Госдуме сейчас готовят обновление — пакет поправок для внесения в закон «О торговле», они должны будут скорректировать работу маркетплейсов и решить ряд проблем, которые возникли в отрасли.