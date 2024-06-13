В России в 2025 году появятся ГОСТы для маркетплейсов

«В техническом комитете по стандартизации ритейла, который ведет Роскачество, будет разработано семейство стандартов по работе маркетплейсов. Мы будем стандартизировать их работу с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), поставщиками. В этом смысле такой инструмент, как стандартизация, в серьезной степени может улучшить качество работы маркетплейсов, и что очень важно — снизить их конфликты с поставщиками и контрагентами, а также улучшить качество их работы с потребителями», — сообщил он.