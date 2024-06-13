Суд вынес решение взыскать с Euroclear в пользу банка «Зенит» $73,6 млн

НРД с начала марта 2022 года, по указанию Банка России, установил ограничения на операции с Euroclear и Clearstream. В ответ европейские депозитарии также ввели ограничения по счетам НРД. В начале июня 2022 года Евросоюз внес НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.