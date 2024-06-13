Суд вынес решение взыскать с Euroclear в пользу банка «Зенит» $73,6 млн

«Взыскать в пользу ПАО “Банк “Зенит” с Euroclear Bank SA/NV (Бельгия) компенсацию за заблокированные выплаты купонного дохода и номинальной стоимости облигаций в размере $73,6 млн, с Clearstream Banking S.A. (Люксембург) — компенсацию за заблокированные выплаты купонного дохода и номинальной стоимости облигаций в размере $58,4 тысячи и 14,3 млн рублей”, — сказано в опубликованной части решения, принятого судом 11 июня и размещенного в материалах картотеки арбитражных дел. Об этом сообщает INTERFAX.
Средства должны быть выплачены ответчиками в российских рублях по курсу Банка России на день исполнения решения суда.
Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу «Московской биржи») вновь прервалось после начала СВО.
В ответ на жесткие санкции российские власти ввели валютные и капитальные ограничения, что привело к тому, что европейские расчетные организации закрыли рублевые «мосты» и прекратили расчеты в рублях.
НРД с начала марта 2022 года, по указанию Банка России, установил ограничения на операции с Euroclear и Clearstream. В ответ европейские депозитарии также ввели ограничения по счетам НРД. В начале июня 2022 года Евросоюз внес НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.
По состоянию на конец первого квартала 2024 года, банк «Зенит», основным акционером которого является «Татнефть», занял 31-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
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Виктория Воропаева