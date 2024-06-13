Сбер хочет сохранить торговлю валютой в своем приложении

12 июня США объявили масштабное расширение антироссийских санкций, введя ограничения против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. В результате Московская биржа прекратила торги долларом и евро. Однако сделки с другими валютами и драгоценными металлами будут продолжаться. Центральный банк сообщил, что для определения официальных курсов доллара и евро будут использоваться данные о внебиржевых торговых операциях и банковская отчетность.