Сбер хочет сохранить торговлю валютой в своем приложении

С введением санкций 12 июня, наложенных США на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр, клиенты больше не смогут приобретать валюту через брокерские приложения своих банков. Однако в «Сбербанк-Онлайн» обменные операции можно будет продолжать проводить как обычно.
Пресс-служба кредитной организации пояснила, что валютообменные операции могут осуществляться в привычном режиме через «Сбербанк-Онлайн» и банковские офисы, заверяя, что все средства клиентов, находящиеся на счетах в долларах и евро, находятся в полной безопасности.
Московская биржа при этом прекратила торги долларом и евро, поэтому через брокерские приложения банков покупка валюты станет невозможной, сообщили в «Сбере». Также в банке заверили, что новые ограничения не скажутся на работе банка в России и его зарубежных подразделений.
12 июня США объявили масштабное расширение антироссийских санкций, введя ограничения против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. В результате Московская биржа прекратила торги долларом и евро. Однако сделки с другими валютами и драгоценными металлами будут продолжаться. Центральный банк сообщил, что для определения официальных курсов доллара и евро будут использоваться данные о внебиржевых торговых операциях и банковская отчетность.
Об этом сообщили в пресс-службе «Сбера», добавив, что нововведения не затронут работу их дочерних структур за рубежом.
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Виктория Воропаева