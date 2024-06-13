Самостоятельная продажа ипотечного имущества: что нужно знать о новом законе

Средства от сделки поступят в банк, а разница между продажной ценой и суммой ипотечного долга будет перечислена заемщику. Срок для самостоятельной продажи имущества установлен в четыре месяца, с возможностью продления. В течение этого периода банк не может начать процедуру изъятия недвижимости, однако после окончания срока он вправе это сделать.