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Самостоятельная продажа ипотечного имущества: что нужно знать о новом законе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ипотечным заемщикам самостоятельно продавать заложенное имущество, без необходимости ожидания действий от банка.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин утвердил новый закон, согласно которому россияне могут сами продавать имущество, заложенное по ипотеке в банке, третьему лицу. Документ опубликован на портале правовых актов.

Для осуществления продажи недвижимости необходимо подать заявление в банк, являющийся держателем залога. Кредитная организация в течение десяти рабочих дней согласовывает процесс и устанавливает минимальную цену продажи.

Средства от сделки поступят в банк, а разница между продажной ценой и суммой ипотечного долга будет перечислена заемщику. Срок для самостоятельной продажи имущества установлен в четыре месяца, с возможностью продления. В течение этого периода банк не может начать процедуру изъятия недвижимости, однако после окончания срока он вправе это сделать.

Есть и ограничения: самостоятельная продажа ипотечного имущества не разрешается для граждан, в отношении которых начата процедура личного банкротства, а также если они ранее отказались от самостоятельной продажи или не уложились в установленные сроки.

Также запрещается продавать недвижимость, которая находится в залоге по нескольким кредитам.

Новый закон вступит в силу через 90 дней после официальной публикации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева