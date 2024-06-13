Самостоятельная продажа ипотечного имущества: что нужно знать о новом законе

Владимир Путин утвердил новый закон, согласно которому россияне могут сами продавать имущество, заложенное по ипотеке в банке, третьему лицу. Документ опубликован на портале правовых актов.
Для осуществления продажи недвижимости необходимо подать заявление в банк, являющийся держателем залога. Кредитная организация в течение десяти рабочих дней согласовывает процесс и устанавливает минимальную цену продажи.
Средства от сделки поступят в банк, а разница между продажной ценой и суммой ипотечного долга будет перечислена заемщику. Срок для самостоятельной продажи имущества установлен в четыре месяца, с возможностью продления. В течение этого периода банк не может начать процедуру изъятия недвижимости, однако после окончания срока он вправе это сделать.
Есть и ограничения: самостоятельная продажа ипотечного имущества не разрешается для граждан, в отношении которых начата процедура личного банкротства, а также если они ранее отказались от самостоятельной продажи или не уложились в установленные сроки.
Также запрещается продавать недвижимость, которая находится в залоге по нескольким кредитам.
Новый закон вступит в силу через 90 дней после официальной публикации.
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Виктория Воропаева