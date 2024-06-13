Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам

«С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам. Денежными средствами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно», — говорится в сообщении банка.