Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам

«С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам. Денежными средствами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно», — говорится в сообщении банка.
В банке рекомендовали использовать инвестиционные решения для размещения денежных средств, например «Доход каждый день» от АО «Райффайзенбанк» и «Уверенный доход» от УК «Райффайзен Капитал».
7 июня стало известно, что российский Райффайзенбанк снизит объемы кредитования по предписанию Европейского центрального банка. Согласно предписанию, к 2026 году кредитный портфель RBI должен быть снижен на 65%. При этом в российском отделении банка заявили, что речи о полной остановке кредитования нет.