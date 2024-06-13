Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Условия семейной ипотеки включают ставку до 6% годовых и первоначальный взнос минимум 20%. Право на такую форму ипотеки имеют категории граждан с детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, если он родился до 31 декабря 2023 года.