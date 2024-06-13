Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть до конца 2024 года

Напомним, что «потолок» для российской нефти был установлен на отметке в $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили на нефтепродукты. В зависимости от их типа ограничение составляло $100 за баррель (в случае с дизелем) и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом.