Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть до конца 2024 года

Ранее действие документа истекало 30 июня 2024 года.
В декабре 2022 года западные государства ввели потолок цен на российскую нефть. позднее под ограничения попали и российские нефтепродукты.
В ответ на это Владимир Путин подписал указ о запрете поставок нефти и нефтепродуктов, если в контрактах предусматривается механизм «потолка».
Напомним, что «потолок» для российской нефти был установлен на отметке в $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили на нефтепродукты. В зависимости от их типа ограничение составляло $100 за баррель (в случае с дизелем) и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом.
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