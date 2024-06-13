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Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на нефть до конца 2024 года

Президент России Владимир Путин продлил срок действия указа об ответных мерах на потолок цен для российской нефти со стороны стран Запада до 31 декабря 2024 года, следует из опубликованного указа главы государства. Ранее документ действовал до 30 июня.

Источник: Reuters

Ранее действие документа истекало 30 июня 2024 года.

В декабре 2022 года западные государства ввели потолок цен на российскую нефть. позднее под ограничения попали и российские нефтепродукты.

В ответ на это Владимир Путин подписал указ о запрете поставок нефти и нефтепродуктов, если в контрактах предусматривается механизм «потолка».

Напомним, что «потолок» для российской нефти был установлен на отметке в $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили на нефтепродукты. В зависимости от их типа ограничение составляло $100 за баррель (в случае с дизелем) и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».