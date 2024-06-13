Путин указал, что РФ направила $25 млрд на АЭС «Аккую» в Турции, а также отметил, что в целом российское финансирование таких проектов исчисляется «десятками миллиардов долларов». Обращаясь к главе Росатома Алексею Лихачеву, президент сказал: «Алексей, извините за простоту выражения, народ ошалел от этих цифр, понимаете, все замерли».
Путин пошутил, что «народ ошалел» от цифр финансирования РФ строительства АЭС за рубежом
ДУБНА /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию, говоря о размерах российского финансирования строительства блоков АЭС за рубежом, пошутил, что «народ ошалел» от таких цифр.