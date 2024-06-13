Обзор российского рынка на 13 июня

Московская биржа сообщила, что приостановка торгов распространяется только на валютные пары с долларом США, евро, гонконгским долларом и не затрагивает другие инструменты на валютном рынке и на рынке драгоценных металлов. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги продолжатся в обычном режиме.