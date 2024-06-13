Обанкротившаяся криптоплатформа Terraform Labs выплатит компенсацию в $4,5 млрд

Основателей проекта во главе с гражданином Южной Кореи До Квоном объявили в розыск. В прошлом году его задержали в Черногории, суд приговорил его к четырем месяцам тюрьмы за подделку документов. Власти Южной Кореи и США обвиняют До Квона в мошенничестве и требуют его экстрадиции. Сам он не признает обвинения в мошенничестве, но выплатит штраф в $80 млн и компенсацию $204 млн в фонд выплаты пострадавшим инвесторам.