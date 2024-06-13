Обанкротившаяся криптоплатформа Terraform Labs выплатит компенсацию в $4,5 млрд

Основатели проекта ставили целью создание моста между традиционными финансовыми рынками и криптовалютами. Для этого использовались стейблкойны — цифровые монеты, привязанные к курсу различных национальных валют. Одним из стейблкойнов стал Terra USD (UST).
В мае 2022 года один из крупных инвесторов проекта выставил на продажу UST на общую сумму около $300 млн, что вызвало панику на рынке. Курс UST начал быстро падать, а вслед за ним — и стоимость монеты Luna, которая автоматически выпускалась платформой для стабилизации курса UST. В результате всего за несколько дней курс Luna упал с $80 до $0,05, а инвесторы проекта потеряли в общей сложности около $40 млрд.
Основателей проекта во главе с гражданином Южной Кореи До Квоном объявили в розыск. В прошлом году его задержали в Черногории, суд приговорил его к четырем месяцам тюрьмы за подделку документов. Власти Южной Кореи и США обвиняют До Квона в мошенничестве и требуют его экстрадиции. Сам он не признает обвинения в мошенничестве, но выплатит штраф в $80 млн и компенсацию $204 млн в фонд выплаты пострадавшим инвесторам.