Nikkei: лидеры G7 выразят обеспокоенность перепроизводством в Китае

Источники Nikkei отмечают, что согласование формулировок, которые будут включены в заявление лидеров, ведется с учетом позиций Японии, США и ЕС, которые выступают категорически против перепроизводства, и Германии и Франции, которые занимают аккуратную позицию по отношению к Китаю.