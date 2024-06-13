Nikkei: лидеры G7 выразят обеспокоенность перепроизводством в Китае

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Лидеры G7 на саммите в Италии, как ожидается, выразят обеспокоенность перепроизводством в Китае, чему способствует, по их мнению, чрезмерная государственная поддержка. Об этом сообщила ведущая деловая газета Nikkei.
Япония, США и их европейские партнеры ранее критиковали Китай за предоставление значительных субсидий и налоговых льгот, что привело к созданию избыточных производственных мощностей и «искажению свободной и честной конкуренции на международном рынке», пишет издание. Это касается, в частности, сферы производства электромобилей и солнечных панелей.
Источники Nikkei отмечают, что согласование формулировок, которые будут включены в заявление лидеров, ведется с учетом позиций Японии, США и ЕС, которые выступают категорически против перепроизводства, и Германии и Франции, которые занимают аккуратную позицию по отношению к Китаю.
В заявлении по итогам саммита «семерки», по данным газеты, может содержаться критика в адрес Китая и РФ за якобы оказываемое давление на зависимые страны. Участники встречи также подчеркнут важность поддержания стабильных цепочек поставок.
Саммит G7 в этом году проходит под председательством Италии. Лидеры «семерки» соберутся с 13 по 15 июня на фешенебельном курорте Борго Эньяция в южной итальянской области Апулия. Главными темами встречи, как ожидается, станет Украина, ситуация на Ближнем Востоке, миграция. Японская сторона также намерена привлечь внимание к ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.