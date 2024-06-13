Несколько банков Киргизии приостановили работу с системами переводов из России

Ограничение в работе с рублями ввел и Мбанк, который также является одним из самых популярных на киргизском рынке. «В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации). При этом, все денежные средства клиентов по рублевым счетам находятся в полной сохранности», — сообщается на сайте банке.