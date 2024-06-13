Несколько банков Киргизии приостановили работу с системами переводов из России

«В связи с техническими работами на данный момент не работают следующие системы переводов (отправка и получение) — Astrasend, “Юнистрим”, Contact, “Золотая корона”, “Сбербанк-онлайн”, — заявляет киргизский РСК-банк, который занимает одну из лидирующих позиций на финансовом рынке республики. О возобновлении работы с этими системами переводов в РСК-банке обещают “сообщить дополнительно”».
Прекратил работать с этими системами и банк «Компаньон». «На данный момент по техническим причинам недоступны нижеперечисленные переводы: отправка и получение переводов в рублях в приложении “Компаньон”, отправка и получение переводов по системе “Юнистрим”», — информирует банк.
Ограничение в работе с рублями ввел и Мбанк, который также является одним из самых популярных на киргизском рынке. «В связи с волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка введено временное ограничение по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации). При этом, все денежные средства клиентов по рублевым счетам находятся в полной сохранности», — сообщается на сайте банке.
О введении ограничений по операциям «долларовый счет — конвертация рубль/доллар» объявили еще пять киргизских банков.
В ноябре 2023 года из-за угрозы введения санкций со стороны США основная часть банков Киргизии прекратили обслуживание на территории республики российских платежных карт «Мир». В общей сложности на территории республики функционируют 22 коммерческих банка, часть из них и ранее не работали с картами «Мир».